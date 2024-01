I dodici giorni di 'riposo' da partite hanno permesso di ridare nuova vita al prato dello stadio San Siro: la Gazzetta dello Sport annuncia che è stata completata la rizollatura del Giuseppe Meazza, dopo le lamentele espresse in tempi recenti in particolare da Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, in merito alle condizioni precarie del terreno di gioco. Già da Milan-Bologna di domani, rossoneri e nerazzurri potranno giocare un un campo completamente rimesso a nuovo. Le società hanno investito complessivamente mezzo milione di euro per questa rizollatura a cui il Meazza viene sottoposto fino a tre volte l'anno a causa dei calendari estremamente intasati e che permette in poco più di una settimana di riavere un manto erboso in condizioni ottimali.

Così Giovanni Castelli, agronomo della Lega Serie A, spiega come a creare difficoltà al terreno sia la mancanza di luce, problematica sorta dopo i lavori di ammodernamento per Italia '90 con l'arrivo del terzo anello: "Per come è costruito, il sole illumina il manto erboso soltanto per uno spicchio tra la Curva Nord dell'Inter e la tribuna opposta a quella principale e soltanto in alcune stagioni. All'interno del Meazza - continua Castelli - arriva soltanto un trentesimo della luce che c'è all'esterno. Se si abbina a ciò il fatto che a Milano c'è un decimo della luce solare che scalda Napoli ogni anno, si intuisce immediatamente che il campo di San Siro ha bisogno di cure particolari".

