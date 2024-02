Denzel Dumfries non va considerato fuori dai giochi per ottenere una maglia da titolare domani pomeriggio all'Olimpico contro la Roma. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Darmian resta favorito e in vantaggio, ma Inzaghi si porterà questo dubbio fino a poche ore dalla sfida. Confermato il resto dela formazione con Sommer in porta e la ThuLa in attacco. In mezzo il solito centrocampo con l'ex Mkhitaryan al fianco di Calhanoglu e Barella. In difesa il trio Pavard, Acerbi e Bastoni, mentre a sinistra Dimarco è praticamente sicuro di un posto dal primo minuto.

La probabile (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram.