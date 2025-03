Anche la Gazzetta dello Sport oggi conferma: Francesco Pio Esposito ha rinnovato con l’Inter. Secondo quanto riferisce la rosea, il nuovo contratto legherà il baby attaccante ai nerazzurri fino al 2030, con un ingaggio da poco più di 1 milione a stagione.

Esposito, che al momento con lo Spezia è il capocannoniere della B con 14 gol, da giugno tornerà in nerazzurro dopo il prestito ai liguri. Secondo la Gazzetta, l'Inter avrebbe voluto arruolarlo per il Mondiale per club, ma il giocatore ha optato per l’Europeo Under 21, che si svolgerà in concomitanza con la prima fase del torneo della Fifa. Ma non è da escludere che, qualora l'Inter dovesse andare avanti nella competizione, possa essere aggregato in corsa.