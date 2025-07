Gigio Donnarumma potrebbe realmente salutare il Paris Saint-Germain. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, non sta decollando la trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno e anche per questo i parigini si sono cautelati andando su Lucas Chevalier, francese del Lilla, secondo di Maignan in nazionale.

Donnarumma è in vacanza, ma come detto la trattativa per il rinnovo è diventata difficile, causa i nuovi parametri del Paris sugli ingaggi, molto più legati alla parte variabile (almeno un terzo riguardano presenze e risultati).

L'estremo difensore ha uno stipendio da 10 milioni di euro lordi ed è stato fondamentale per i recenti successi dei francesi. Dovesse lasciare la Francia ci sarebbe la fila (anche se nell'articolo l'Inter non è citata). Sul chi va là ci sono Manchester City, Manchester United, Chelsea e Real Madrid.