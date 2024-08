Cosa manca per ufficializzare l'acquisto di Tomas Palacios? Ieri l'argentino - come riferisce la Gazzetta dello Sport - è stato a pranzo in centro a Milano, non lontano dalla sede dell'Inter, ponendo la sua firma sul contratto che lo legherà ai campioni d'Italia per i prossimi cinque anni.

Visite svolte, contratto firmato: i nerazzurri l'hanno cercato e voluto fortemente, mettendo sul piatto 6,5 milioni più bonus. Cosa manca, allora, per potergli spalancare le porte di Appiano Gentile? Secondo la rosea, si attende ormai solo l’ultimo ok dalla Federcalcio argentina: non è ancora arrivato a causa di alcuni problemi pregressi, legati alla possibilità dell'Independiente Rivadavia di riscattare il cartellino del giocatore alle condizioni stabilite con il Talleres. Oggi, però, dovrebbe essere la fine della telenovela.