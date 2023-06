Il mercato dell'Inter resta vivo sull'asse con l'Inghilterra. In uscita la situazione che preoccupa è quella legata ad André Onana, secondo La Gazzetta dello Sport mai stato così vicino a lasciare il club nerazzurro. Ultimamente il Manchester United ha intensificato il pressing, con un finale della storia che il quotidiano definisce addirittura come "ormai scritto": ieri sono andati in scena altri contatti tra i dirigenti dei Red Devils e gli agenti del giocatore, a conferma di una chiusura che sembra avvicinarsi.

Fissata anche la cifra per definire la cessione: 50 milioni di euro più bonus. "Tanto è disposto a pagare lo United all’Inter - scrive la rosea -. E la società nerazzurra è stata già informata della volontà del Manchester. La prossima settimana sarà con ogni probabilità quella della chiusura dell’affare. Onana è destinato a lasciare l’Inter dopo una sola stagione. E certo si apre una voragine tecnica per il club nerazzurro. Voragine che i dirigenti di viale della Liberazione pensavano di riuscire a colmare con Vicario: Marotta e Ausilio sono rimasti spiazzati dall’inserimento del Tottenham, che ha bruciato tutti sul tempo. Ora la ricerca del portiere che verrà deve ricominciare. Nella lista ci sono sicuramente Sommer in uscita dal Bayern Monaco, e il georgiano del Valencia Mamardashvili. In Italia non va sottovalutato il profilo di Musso, però in terza fila rispetto ai primi due".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!