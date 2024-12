A parte l'intoccabile Calhanoglu e una linea difensiva obbligata (due terzi saranno riproposti rispetto alla Lazio), per il resto Inzaghi opera per stasera un turnover massiccio, chiamando in campo tutti gli altri. O quasi.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, scocca l'ora di Josep Martinez, l'unico ancora a zero minuti in stagione (escluso il terzo portiere Di Gennaro, ovviamente). Dopo 5 mesi passati in naftalina, l'ex Genoa assaggerà per la prima volta com'è essere portiere dell'Inter in gare ufficiali. La rivoluzione prosegue dolce in difesa, con l'inserimento di Darmian e lo spostamento di Bisseck centrale, per poi farsi decisamente violenta in tutti gli altri reparti: spazio soprattutto a Buchanan sulla destra, molto atteso il canadese da titolare. Calhanoglu - come sottolinea la rosea - resta irrinunciabile e ha vinto il ballottaggio con Asllani. Accanto a lui ci saranno Frattesi e Zielinski. Davanti, dopo la Stella Rossa, riecco Taremi-Arnautovic.

PROBABILE INTER (3-5-2): Martinez; Darmian, Bisseck, Bastoni; Buchanan, Frattesi, Calhanoglu, Zielinski, Carlos Augusto; Arnautovic, Taremi.