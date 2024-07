Oaktree ha in mente un piano a lungo termine. Come evidenzia oggi la Gazzetta dello Sport, il segnale è stato chiaro: nessuna richiesta di plusvalenze al management per evitare di dover ricapitalizzare in autunno. Il fondo americano è pronto a dare una mano in tal senso, ma l'opera di contenimento delle spese continuerà esattamente come prima

In questi ultimi tre anni, il club nerazzurro ha già ridotto il costo della rosa di circa 80 milioni tra stipendi e ammortamenti. E i risultati si vedono sul bilancio, con una perdita che per l'esercizio chiuso il 30 giugno scorso dovrebbe attestarsi tra i 40 r i 50 milioni, molto distante dal -246 del 2020-21.

Il presidente Beppe Marotta - come ricorda la rosea - dovrà essere abile a coniugare sostenibilità e competitività. Intanto i big non si toccano: messaggio forte e chiaro dalla nuova proprietà. Anzi, i contratti vengono allungati. Tra sponsor più remunerativi e premi per il Mondiale per Club, il bilancio al 30 giugno 2025 vedrà la perdita ridursi ulteriormente.

La partita di Oaktree sarà giocata soprattutto sul bond da 415 milioni in scadenza nel 2027: è di 30 milioni annui il peso sul conto economico dell'Inter.