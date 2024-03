Nessuno può fermare quest’Inter. Questa è la sentenza della Gazzetta dello Sport all'indomani del successo nerazzurro sul Genoa che proietta la squadra di Inzaghi a distanza siderale dalle inseguitrici. E sono 12 su 12 nel 2024: percorso netto.

Sanchez mattatore con gol e assist per Asllani: anche il cileno riemerge in un momento magico per tutti. Come spiega la rosea, alla fine resta l’impressione di una squadra con momenti letali e accelerazioni improvvise irresistibili anche per difese schierate: rispetto alla Juve di Napoli, per fare un esempio, c’è uno studio più scientifico dei movimenti d’attacco.

Risultato meritato "ai punti", quasi inevitabile contando le palle-gol. Ma il Genoa ha dimostrato di essere squadra seria.