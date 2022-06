La situazione di Stefan de Vrij resta ancora nebulosa. Il contratto dell'olandese è in scadenza nel 2023, ma al momento l'ipotesi di una cessione sembra complicata: siamo ormai alla fine giugno e per ora nessun club si è davvero fatto avanti. Lo conferma La Gazzetta dello Sport , riferendo che al momento "tutto tace" nonostante le recenti voci sul Manchester United del connazionale Erik Ten Hag . Con un'offerta a doppia cifra i nerazzurri prenderebbero però in considerazione l'addio che, dopo l'affare a costo zero ai tempi della Lazio, genererebbe una plusvalenza.

"I discorsi per il rinnovo, invece, non sono ancora partiti: prima la priorità era il prolungamento di Skriniar, mentre adesso si aspetterà la fine del calciomercato come accaduto un anno fa per Marcelo Brozovic e Ivan Perisic - prosegue la rosea -. Se poi De Vrij non dovesse partire, la dirigenza cercherebbe di sondare i margini di una trattativa: con ogni probabilità, comunque, l'olandese comincerà la stagione con il contratto in scadenza".