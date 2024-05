Una delle priorità dalla nuova Inter targata Oaktree sul mercato sarà il portiere, con il nome di Bento in cima alla lista delle preferenze. Si tratta di un "affare già impostato", anche se non ancora chiuso: il club nerazzurro ha già il sì del classe '99 e dovrà ora trovare l'accordo con l'Athletico Paranaense, la cui valutazione di 20 milioni di euro viene considerata però troppo alta dalle parti di Milano. Lo sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, assicurando comunque che il lavoro diplomatico è in corso e che i colloqui tra le parti stanno andando avanti per anticipare la concorrenza della Premier.

Per la dirigenza Bento è una priorità assoluta e si vuole trovare il modo di andare a chiudere la trattativa nonostante il fresco cambio di proprietà. "Non è ancora dato sapere con certezza quali saranno le linee guida del mercato - si legge -. I dirigenti nerazzurri hanno ragione di pensare che il modus operandi non sarà stravolto, ma in questo senso le certezze arriveranno solo in settimana", quando è in programma il vertice con Simone Inzaghi.

