Manuel Akanji vuole solo l’Inter e, dopo aver rifiutato tutte le altre offerte arrivate questa estate, è persino disposto a rivedere le sue convinzioni sul rinnovo di contratto con il Borussia Dortmund pur di approdare alla corte di Simone Inzaghi. Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, se i tedeschi accettano la formula del prestito con diritto di riscatto nei dialoghi con i nerazzurri, allora, il centrale svizzero è pronto a prolungare sino 2024 il contratto col club che detiene attualmente il suo cartellino. Al momento, aggiungono i colleghi della rosea, quest’idea è stata prospettata ai diretti interessati soltanto in via informale, saranno necessari degli incontri dopo Ferragosto per mettere a punto la trattativa vera e propria, quella per regalare al tecnico piacentino il sostituto di Andrea Ranocchia.