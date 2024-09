Primo ciclo intenso e primo turnover per Inzaghi, intenzionato a fare qualche rotazione per l'appuntamento di questa sera a Monza. I cambi dell'Inter non riguarderanno però l'attacco, anticipa La Gazzetta dello Sport: Taremi è rientrato un po' affaticato dagli impegni con l'Iran mentre Lautaro, affiancato da Thuram, è a caccia del primo gol in campionato.

Discorso diverso per gli altri reparti: a centrocampo Barella (reduce dall'intervento al setto nasale) lascerà il posto a Frattesi, mentre in regia Asllani farà rifiatare Calhanoglu e affiancherà Mkhitaryan; in difesa, invece, insieme a Pavard chance per De Vrij e Carlos Augusto. Sulle fasce Darmian (in vantaggio su Dumfries) e Dimarco. Da segnalare la prima convocazione per Palacios.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!