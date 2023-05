Chi già pensa a Istanbul, invece, è Henrikh Mkhitaryan, che col Milan ha subito una distrazione alla coscia sinistra. "Uno stiramento lieve che lo terrà fuori fino a fine campionato, ma che al momento non lo esclude dalla finalissima di Champions - assicura la Gazzetta -. Micki lavorerà a parte fino al Torino (ultima di campionato), poi rientrerà in gruppo per essere a disposizione per Istanbul". Averlo contro il City sarebbe determinante per Inzaghi.

