L'Inter continua la ricerca del sostituto di Buchanan e spunta il nome nuovo di Juan Cabal, 23enne mancino del Verona. Come conferma la Gazzetta dello Sport, nè Rodriguez né Hermoso, entrambi svincolati, rappresentano le prime scelte specialmente per ragioni anagrafiche: 32 anni lo svizzero ad agosto e 29 lo spagnolo.

Per questo motivo - secondo la rosea - l'Inter potrebbe orientarsi anche verso profili decisamente più giovani. Sul taccuino del ds Piero Ausilio c'è senz'altro il nome di Giovanni Leoni della Sampdoria al quale, appunto, si è aggiunto Cabal. dentikit da under 25 e opportunità di mercato: 34 presenze con l'Hellas (22 nell'ultima stagione), può diventare un'opzione interessante per coprire il vuoto lasciato dal canadese a sinistra.