Isolamento strategico: così la Gazzetta dello Sport definisce la reazione interista al "clima strisciante" che c'è all'esterno di Appiano Gentile, con tanti pronti a gioire per nuove cadute dei nerazzurri dopo quelle con Bologna e Milan in coppa. Ora si vuole portare al massimo la concentrazione perché, sfumato il Triplete, restano in piedi i due obiettivi grossi: scudetto e Champions.

La società ha fatto scudo a Inzaghi e alla squadra, a partire dal presidente Beppe Marotta, ieri in prima fila alla Pinetina per supportare tutti. C’erano poi, come sempre, anche il direttore sportivo Piero Ausilio, il suo vice Dario Baccin e il vicepresidente Javier Zanetti. "Nessun discorso dirigenziale al gruppo, non è stato considerato necessario proprio perché il momento complessivo è considerato positivo: niente va rimproverato a questo gruppo, anzi va solo tenuta accesa la fiammella da qui a fine maggio - spiega la rosea -. Dirigenti e tecnico hanno mangiato allo stesso tavolo, prima di andare via nel pomeriggio".

L'obiettivo ora è il riscatto immediato con la Roma, poi si penserà al Barcellona.