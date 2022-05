Romelu Lukaku ha da tempo rotto gli indugi, si è pentito del suo trasferimento al Chelsea e vuole a ogni costo tornare all'Inter. La notizia è che questo secondo matrimonio tra il belga e i nerazzurri è possibile e oggi, a Milano, ci sarà un vertice tra la dirigenza del club e Sebastien Ledure, il legale di Big Rom che di fatto sta sostituendo Federico Pastorello dopo il gelo calato tra l'agente e l'attaccante a seguito di alcune uscite pubbliche non gradite a Lukaku e a una diversa visione del futuro.

Lukaku vuole l'Inter e l'Inter oggi capirà meglio i dettagli dell'eventuale contratto: l'accordo tra le parti è davvero realizzabile, ma poi ci sarà da trattare con il Chelsea. La Gazzetta dello Sport spiega: "C’è un altro asso da giocare, quello fiscale - si legge -. Big Rom nell’ultimo anno ha tenuto il suo domicilio milanese (ha ancora un tris di case in città) e in questi mesi ha conservato in Italia “il centro dei suoi interessi”: sono gli argomenti utili ad ottenere ancora i benefici del Decreto Crescita. Al suo arrivo nel 2019, il club nerazzurro riconosceva al belga 7,5 milioni netti, spendendone al lordo appena 11 (invece dei 15 a regime normale): nei piani di Marotta il centravanti belga dovrebbe costare sempre tanto, non un euro in più. Insomma, uno stipendio “normalizzato”, distante dai 12+3 netti che ora la punta guadagna al Chelsea. Per favorire la pratica all’Agenzia delle Entrate sarebbe poi decisivo definire il nuovo contratto entro la fine di giugno e che sia proprio Lukaku a presentare in tempi utili la pratica. In ogni caso, il nuovo contratto nerazzurro partirebbe dall’1 luglio".