Partita speciale oggi per Romelu Lukaku che deve provare a tenersi l'Inter anche per la prossima stagione come desidera. Il presente dice Napoli e dice voglia di mettere in difficoltà Inzaghi in vista di Istanbul. "Si ragiona sul sogno che per Romelu non era tale, perché - l’ha svelato pure Zhang - «era l’unico a credere che saremmo arrivati in fondo». E però quel fondo vorrebbe giocarselo da protagonista, perché sente di essere tornato in forma come non è mai stato lungo questa stagione. E sente pure di poter giocare tutte le partite, anche oltre la gestione di Inzaghi che gli risparmia il doppio impegno nella stessa settimana. Lukaku vuole la finale di Champions. E ha tre partite di campionato più una di Coppa Italia per sorpassare chi la Champions l’ha sempre vissuta da titolare, leggi Dzeko", spiega la Gazzetta dello Sport.

"Romelu ha già fatto sapere di volersi ridurre l’ingaggio. Altre due condizioni devono verificarsi: un prestito meno caro degli 8 milioni di un anno fa e l’Inter tra le prime 4 in classifica. Per quest’ultima via, serve un risultato a Napoli. Lukaku gioca anche per sé", si legge.

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE