Un Lautaro Martinez mai visto. Grazie al 2-0 firmato in Inter-Lecce, il Toro ha raggiunto quota 14 gol in 25 giornate di campionato, numeri che non aveva registrato neanche nell’anno di grazia dello scudetto, quando a questo punto del torneo si era fermato a 13. Lautaro più di sempre. "È il miglior partner di se stesso" in attacco, secondo la Gazzetta dello Sport, che mette in evidenza le difficoltà degli altri due compagni di reparto: Edin Dzeko è giù fisicamente e anche mentalmente, tanto che in Serie A non segna dalla gara col Napoli, mentre la situazione di Romelu Lukaku fa sorgere degli interrogativi se il giocatore non trova spazio da titolare nemmeno contro una neopromossa. "È un problema da risolvere in vista di Oporto. È una preghiera allo stato psicofisico di Lautaro...", si legge sulla rosea.