Prima della partenza per Bologna, Inzaghi ha provato l'undici dell'Inter schierare oggi al Dall'Ara. Con un occhio alla Champions: in difesa tornerà Bastoni, con Acerbi in pole su De Vrij e una chance per Bisseck al posto di Pavard. In mezzo al campo Calhanoglu partirà dal 1' con Barella e Mkhitaryan, mentre sulle fasce dovrebbero spuntarla Darmian e Carlos Augusto.

Dubbio da sciogliere anche in attacco: Lautaro si accomoderà in panchina (anche perché diffidato), con l'ex Arnautovic che appare il leggero vantaggio su Sanchez per affiancare Thuram, sicuro di una maglia da titolare. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

