L'Inter è in cima alla classifica, ma vincendo sempre potrebbe trovarsi comunque ad inseguire la Juventus nello scontro diretto del 4 febbraio. Il motivo? I soli 2 punti di distanza attuali e la fastidiosa Supercoppa in Arabia che costringe i nerazzurri al rinvio del match contro l'Atalanta, squilibrando un calendario analizzato oggi da La Gazzetta dello Sport.

Prima dello scontro di San Siro i bianconeri giocheranno contro Sassuolo, Lecce ed Empoli: 9 punti farebbero 55 in classifica. Nello stesso periodo l’Inter avrà Monza e Fiorentina fuori casa ma salterà l’Atalanta, potendo puntare ad un massimo di 54. Dopo il Derby d'Italia la Juve avrà sulla sua strada Udinese, Verona e Frosinone, mentre l’Inter ha la Roma, recupera l’Atalanta e sfida l’Atletico Madrid in Champions.

Poi, però, il calendario fa un’inversione a U improvvisa. "Allegri trova infatti Napoli, Atalanta, Lazio, Fiorentina, Torino, più la semifinale d’andata di Coppa Italia con la Lazio. Invece i nerazzurri possono recuperare punti prima del doppio impegno con Milan e Toro. Naturalmente le variabili si moltiplicano per dare una previsione più credibile. L’Inter andrà avanti in Champions? E, in caso, prevarrà la stanchezza o la carica mentale per la nuova rincorsa? La Juve manterrà questo ritmo?", si chiede la rosea.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!