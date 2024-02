Continua la 'partnership' tra Kanye West e gli ultras dell'Inter. Dopo la 'presenza' della Curva Nord nelle 'Choir Vocals' di due pezzi del nuovo album del rapper di Atlanta, 'Vultures 1', la rappresentanza della tifoseria nerazzurra presiederà anche ad uno dei due concerti italiani del cantante, ieri ospite d'eccezione a Inter-Atletico Madrid. Il cantante e produttore discografico statunitense sarà in concerto al Forum di Assago e all'Unipol Arena di Bologna, e proprio nella prima delle due tappe italiane, quella in programma per domani sera al Forum ci sarà la speciale partecipazione della Curva Nord.

"Stasera ci saranno le prove generali e domani sera i tifosi nerazzurri saliranno sul palco del Forum" fa sapere la Gazzetta dello Sport che parla di 500 ultras nerazzurri a intonare cori, "quelli che il rapper di Chicago ha messo in due delle canzoni del suo ultimo album". L'idea di far partecipare la Curva al concerto è nata ieri a Kanye e il suo entourage, piacevolmente travolti dalla forza emanata dal tifo nerazzurro durante la partita contro i colchoneros.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!