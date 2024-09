"Chissà se siano state le troppe energie spese a Manchester, questo Diavolo coraggioso e spiazzante, oppure il naso all’insù che può darti un filotto di sei derby vinti di fila, ma l’Inter di Simone Inzaghi è tornata alla casella del via nella serata più importante. Neanche il tempo di leggere tutti i messaggi di complimenti dopo la partita di Champions che è arrivato questo gelido bagno di realtà". Così la Gazzetta dello Sport commenta il ko nel derby di ieri. Un derby quasi mai giocato dai campioni d'Italia.

Adesso - secondo la rosea - toccherà proprio a Inzaghi far ripartire la macchina dopo questo botto fragoroso. Nel dopo gara, l'allenatore nerazzurro non si è nascosto e ha ammesso tutte le colpe. L'Inter coraggiosa e ammirevole vista in Champions dov'è finita? I cambi a gara in corso non hanno aggiunto nulla e qualcuno inizia a pensare che questa rosa non sia pronta per il doppio impegno. Almeno non ad altissimi livelli.

E intanto occhio a Barella, uscito affaticato: sarà valutato alla ripresa.