"Da una fresca serata andalusa, più primaverile che natalizia, l’Inter porta via una antica consapevolezza: sa di avere carattere, è in grado di reagire sotto pressione". Lo scrive la Gazzetta dello Sport all'indomani dell'1-1 con il Betis scandito dai gol in rapida successione di Juanmi all'84' e di Darmian all'86'. "Ha la consapevolezza che, quando serve, basta alzare una levetta per far crescere i giri del motore e far male a qualunque avversario. Contro il Betis, rimaneggiato ma sempre agguerrito, come sa bene la Roma in Europa League, Simone Inzaghi ha avuto la conferma di questo spirito che cresce sotto pelle".