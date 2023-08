Il mercato dell'Inter non si fermerà con gli arrivi (probabili) di Samardzic, Sommer e Scamacca. La rosa nerazzurra andrà completata con un secondo portiere e soprattutto con l'arrivo di un difensore. Lo assicura La Gazzetta dello Sport, elencando una sfilza di nomi papabili per il pacchetto arretrato.

La rosea vede complicata la pista che porta al prestito di Chalobah dal Chelsea, mentre Tomiyasu è un profilo che interessa ma l'Arsenal valuta solo una cessione a titolo definitivo (e senza sconti sul prezzo). E allora chi resta in corsa? "L'Atalanta vuole blindare Toloi e non lo farà partire; l'alternativa proposta dalla Dea, Demiral, al momento alla Pinetina non scalda. Inarrivabile (pare) Pavard che sarebbe di gran lunga la prima scelta - si legge -. Non trova conferme un interessamento nerazzurro per Luiz Felipe, con il quale Inzaghi ha già lavorato alla Lazio".

Resta sempre in corsa Djalò, in fase di recupero dopo il grave infortunio al ginocchio: il portoghese piace tanto e può essere un'opzione per gennaio (come affare low cost) oppure per giugno, quando sarebbe ingaggiabile a costo zero vista la scadenza del contratto.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!