Questa sera l'Inter osserverà da vicino (e da avversaria) la crescita di Valentin Carboni, che con due gol e due assist nella sua annata al Monza è terzo nella graduatoria dei giocatori nati dal 1° gennaio 2005 in poi nei migliori cinque campionati europei con questi numeri. Il talento argentino viaggia allo stesso ritmo di Warren Zaire-Emery del Psg, inseguendo Mathys Tel del Bayern Monaco e Eli Junior Kroupi del Lorient.

Ciò che appare certo è che al termine della stagione Valentin farà ritorno a Milano, visto che l'Inter che ha sempre avuto stima e fiducia in lui e ha intenzione di valutare solo in estate le mosse migliori per il suo futuro (permanenza o un altro prestito). "Carboni resterà a Monza fino a giugno, lavorerà per crescere ancora di più, giocando minuti sostanziosi per ripresentarsi alla Pinetina in estate con un bagaglio fisico e tecnico più robusto", assicura oggi La Gazzetta dello Sport.

