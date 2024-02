La Juventus è sparita. Dopo aver cullato a lungo il sogno scudetto, la squadra di Allegri è letteralmente scomparsa nelle ultime 4 partite: 2 punti, quelli con Empoli e Verona, e 2 sconfitte, con Inter e Udinese. E così l'Inter prende il largo.

Addio sogni scudetto - secondo la Gazzetta dello Sport -. Anzi, oggi i bianconeri devono guardarsi dal Milan che battendo il Monza salirebbe al secondo posto. La frenata è "brutta e vistosa". E addirittura pone qualche dubbio in chiave Champions. E allora urge un'inversione di marcia per non sfasciare quanto di buono fatto fino a quattro partite fa. E ieri le è andata anche bene: secondo la rosea, il Verona avrebbe meritato la vittoria per come ha interpretato la partita.

