"L’ora del pieno, dell’acceleratore tenuto giù senza esitazione. L’ora della rimonta in sei tappe - la prima oggi - contro il signor rimonta, Davide Nicola, che lo scorso campionato ha disegnato un miracolo a Salerno. Magari può essere fonte d’ispirazione. Magari, più semplicemente, Simone Inzaghi deve riuscire a traslare l’Inter di Barcellona in campionato". Lo scrive stamane la Gazzetta dello Sport nel giorno di Inter-Salernitana, match dell'ora di pranzo. I nerazzurri sono attardati in campionato, ma stanno venendo fuori da un periodo buio e sta tornando la fiducia.

"Un anno fa il distacco dalla vetta, dopo nove giornate, era di sette punti: situazione simile - ricorda la rosea -. L’Inter perse all’ottavo turno contro la Lazio, quest’anno è accaduto con la Roma. Poi Inzaghi accelerò. Dal 10° al 15° turno (giornata che prendiamo a riferimento perché sarà appunto quella in cui si fermerà il campionato) mise in fila un pareggio e cinque vittorie. Urge una replica". San Siro tutto esaurito, con anche Steven Zhang in tribuna, spingerà ancora una volta i propri beniamini. Inzaghi vuole vedere in campo lo stesso spirito della Champions.