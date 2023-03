Arrivano buone notizie da Appiano Gentile. Come confermato da La Gazzetta dello Sport, Gosens e Bastoni sono tornati in gruppo, mentre domani potrebbe arrivare il via libera per Dimarco e Dzeko. Per Barella, toccato duro contro l'Inghilterra, nessun fastidio. In infermeria dunque resta solo Skriniar che spera però di rientrare tra i convocati tra Juventus (Coppa Italia) e Salernitana, per le prove generali in vista di Benfica-Inter.