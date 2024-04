Ottime notizie per Inzaghi da Appiano Gentile: recuperato totalmente Arnautovic. Come conferma la Gazzetta dello Sport, l'attaccante austriaco è tornato in gruppo ieri dopo il problema muscolare accusato il 9 marzo a Bologna e sarà regolarmente a disposizione per Udine.

Tra oggi e domani anche De Vrij si riaggregherà ai compagni, mentre si prevedono tempi più lunghi per Cuadrado, che dopo il lungo stop deve ritrovare la condizione.

Si va verso la conferma della formazione titolare vista in campo contro l'Empoli lunedì scorso, con l'unica variazione di Sommer tra i pali al posto di Audero.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.