Il dato impressiona: nelle ultime tre partite tra Inter e Atalanta, il parziale dice 10-0 per Lautaro e compagni. Secondo la Gazzetta dello Sport, questo vuol dire avere la capacità di colpire la linea difensiva di Gasperini.

E allora è difficile che Inzaghi muti il canovaccio tattico proprio nella gara di domani. "Occhi su due aspetti, soprattutto - si legge -. Il primo è legato al centrocampo: i continui interscambi tra Barella, Mkhitaryan e Calhanoglu - saranno loro tre a partire dal primo minuto - rischiano di essere letali per chi è solito avere dei riferimenti fissi, a vincere duelli, a lottare (e spesso dominare) nell’uno contro uno. Inzaghi ama portare spesso le due mezzali nella stessa porzione di campo: in questo modo si può creare superiorità numerica, oppure liberare spazi. Spazi buoni per gli esterni: è il secondo punto del piano Inzaghi. Dumfries da una parte, Carlos Augusto dall’altra: a loro il compito di spingere ad altezza Thu-La, magari con l’aiuto di Barella e Mkhitaryan pronti a scivolare alle loro spalle".