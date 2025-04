"Tra tutti i momenti in cui Simone Inzaghi poteva trovarsi faccia a faccia con la storia, questo è forse il più magico: c’è qualcosa di nuovo nell’aria di Appiano, mentre la pioggia dispettosa spettina la primavera. Mai il vento aveva soffiato tanto forte alle spalle dell’allenatore nerazzurro, mai la sintonia con il suo popolo era stata così totale". La Gazzetta dello Sport lo scrive chiaro: simbiosi totale tra il mondo Inter e Inzaghi, come raramente accaduto nella storia nerazzurra.

Come racconta la rosea, il quadro è stato completato dall'impresa in Baviera, da ripetere domani al Meazza: ogni nerazzurro sognava da tempo una notte d’élite in Champions anche nella fase a eliminazione diretta, e Inzaghi ha dato esattamente ciò che la gente chiedeva. E così, all’Allianz Arena, "si è preso fino all’ultimo scettico nerazzurro".