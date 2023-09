La rifinitura di ieri ha aggiunto un problema, l’affaticamento all’adduttore della gamba destra per Calhanoglu. "Avrebbe giocato titolare, il forfait costringe Inzaghi a rivedere le sue scelte - riferisce la Gazzetta -. Il tecnico avrebbe con ogni probabilità confermato il centrocampo del derby. Senza Hakan, la decisione dovrebbe ricadere su Asllani. Più l’albanese che lo slittamento in zona centrale di Mkhitaryan, con il conseguente inserimento di Frattesi". D'altronde è quanto confidato ieri dal tecnico nerazzurro ai cronisti tra conferenza e interviste varie.

L'idea è quella di non stravolgere la formazione delle prime quattro di campionato. "In avanti sarà ancora Thuram con Lautaro, a sinistra Dimarco viaggia verso la conferma con Carlos Augusto ancora fuori. I ragionamenti veri sono in difesa: De Vrij avrà una maglia da titolare, Pavard può debuttare dal primo minuto al posto di Darmian. E sul centrosinistra è ballottaggio aperto tra Bastoni e Acerbi", si legge.

