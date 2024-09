Uno dei nerazzurri in predicato di partire dal 1' domani a Udine è senza dubbio Bisseck, che finora ha fatto molto bene se cancelliamo quel mani nel finale di Genova che è costato rigore e gol del 2-2.

Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, si sta concretizzando il sorpasso del tedesco a Pavard, apparso svuotato in questo inizio di stagione. La bella prova di Bisseck in Champions contro il City e il rendimento altalenante del francese potrebbero infatti offrire al centralone tedesco un’altra chance già domani pomeriggio a Udine. Perché qualcosa lì dietro Inzaghi cambierà quasi certamente. Per motivi di turnover e per dare una scossa a un reparto che non è più impermeabile come ai tempi dello scudetto.

Bisseck ha tutto per imporsi, soprattutto con un avversario di stazza come Lucca.