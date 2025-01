Nell'Inter che scenderà in campo oggi a Lecce sono previsti quattro cambi dall'inizio rispetto alla gara di Praga: Darmian per Pavard, Carlos Augusto per Dimarco, Zielinski per Asllani e Frattesi per Barella. Lo ribadisce La Gazzetta dello Sport, confermando il turnover di Inzaghi e la presenza della ThuLa in attacco e di Dumfries a destra nonostante la diffida e il derby alle porte.

L'osservato speciale sarà proprio Frattesi, titolare dopo oltre un mese in assoluto (l'ultima volta in Coppa Italia il 19 dicembre) e dopo quasi tre mesi in Serie A (il 30 ottobre ad Empoli). "In mezzo, la voci di mercato e una situazione comunque destinata a restare in bilico fino alla chiusura della sessione", scrive la rosea. Oggi il centrocampista avrà una grande occasione.

