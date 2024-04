Come la semifinale di Champions di un anno fa. L'Inter - secondo la Gazzetta dello Sport - si sta preparando così a quella che è "la partita dell'anno" a tutti gli effetti. Perché il derby già di per sé è un match carico di significati, figurarsi se può rappresentare addirittura la matematica vittoria di uno scudetto...

Particolare attenzione alla fase difensiva, perché in qualche modo i nerazzurri poi il gol lo trovano sempre come dimostrato anche in questo periodo non brillante come i precedenti. Inzaghi lavora su molteplici aspetti, con il suo staff che penserà a completare il piano per arrivare al massimo della forma proprio il 22 aprile.

Nulla verrà lasciato al caso, anche gli eventuali festeggiamenti. "Ad Appiano nessuno ha dimenticato la festa del Diavolo per lo scudetto 2022, quella di Ibra che arringa la folla contro Calha usando il microfono come il lazzo di un domatore. Sta per esplodere la voglia repressa di festa con il proprio popolo, cosa che il covid proibì l'ultima volta, ma tutti vogliono evitare per quanto possibile esagerazioni e provocazioni. L'Inter vuole festeggiare con rispetto, il messaggio è girato con chiarezza", assicura la rosea.