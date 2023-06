Da pochi minuti l'Inter ha un nuovo sponsor. Si tratta di Paramount+, logo che comparirà sulle maglie nerazzurre domani a Torino e sabato prossimo a Istanbul per la finale di Champions League.

La Gazzetta dello Sport precisa i dettagli dell'accordo tra il club nerazzurro ed il servizio di streaming premium lanciato in Italia meno di un anno fa. "Nel 2023-24 Paramount+ resterà come partner del club, ma non sarà più main sponsor: occuperà lo spazio dietro la maglia e avrà dei contenuti video "speciali". In tutto in viale della Liberazione arriveranno 10 milioni, compresi i bonus. I contratti sono stati firmati oggi e così sarà coperto (in minima parte) il "buco" creato dall'inadempienza di DigitalBits che da qualche settimana è stato tolto anche dalle maglia della prima squadra, dopo che da settembre era sparito da quelle del settore giovanile e della formazione femminile", ricorda la rosea.

