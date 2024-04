La vittoria dello scudetto porterà l'Inter ad entrare nel 'club dei 20 titoli'. Una cerchia ristretta che nel cinque tornei top d'Europa vede dentro solo altre cinque squadre: Manchester United in Inghilterra, Real Madrid e Barcellona in Spagna, Bayern in Germania e Juventus in Italia. A queste si aggiungono Benfica e Porto in Portogallo, ma anche Ajax e PSV in Olanda.

Un club vincente, come ricorda giustamente La Gazzetta dello Sport, porta anche nuovi sponsor, investimenti e interesse. Questa seconda stella porterà soldi freschi nelle casse nerazzurre: "limitandosi alle iniziative di marketing e alla crescita del brand, la stima è di circa 10 milioni di euro", sottolinea la rosea.

