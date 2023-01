Lautaro Martinez vuole tornare al centro dell'Inter. Come racconta La Gazzetta dello Sport, l'argentino ha tenuto la forma fisica ed è ovviamente di ottimo umore, contagioso. "Non ha alcuna intenzione di accomodarsi in panchina, nonostante i compagni abbiano faticato assai più di lui negli ultimi giorni ad Appiano. Dipendesse soltanto da lui, giocherebbe anche domani, da titolare ovviamente. Inzaghi ha registrato tutte le informazioni e sa che non sarà facile tenere fuori un Toro che scalpita in una partita in cui bisogna incornare a qualunque costo: saranno i prossimi allenamenti a decidere, anche perché Edin Dzeko in questo raduno ha dimostrato la propria alta utilità e anche una crescente intesa con Lukaku, ma la voglia di Lu-La è evidente intorno all’Inter".