L'Inter ha tante soluzioni e una panchina più lunga, ma Inzaghi contro la Fiorentina dovrebbe puntare sullo stesso undici che ha strappato sei punti nelle prime due giornate di campionato. Ne è sicura La Gazzetta dello Sport, che ipotizza l'undici anti-Viola composto da Sommer tra i pali con Darmian, De Vrij e Bastoni in difesa, mentre sugli esterni troveranno conferma Dumfries e Dimarco. In mediana Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, con Thuram a fare compagnia a Lautaro in attacco.

"Inzaghi non è mai stato un fan del turnover e in questo momento della stagione non c’è la necessità di risparmiare energie fisiche e nervose, piuttosto diventa fondamentale accelerare la ricerca della brillantezza dopo la preparazione - si legge -. Ecco perché la squadra verrà confermata in blocco – al netto dei possibili acciacchi fisici di qualcuno – domani e con ogni probabilità anche nel derby in programma dopo la sosta. Poi, con la partenza della Champions, Inzaghi comincerà a ruotare uomini di volta in volta, a seconda delle caratteristiche dell’avversaria di turno e della forma fisica dei suoi giocatori".

