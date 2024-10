Dopo il successo dell'Olimpico, l'Inter oggi va a caccia della quinta affermazione consecutiva dopo il ko nel derby: la striscia si è aperta con Udine e poi è proseguita con Stella Rossa, Torino e, appunto, Roma. Tre punti obbligati contro lo Young Boys - sottolinea la Gazzetta -, anche perché poi il calendario propone Arsenal, Lipsia e Leverkusen, prima di chiudere a gennaio con Sparta Praga e Monaco

Inzaghi, però, non rinnega il turnover e decide di far tirare il fiato ai vari Bastoni, Dimarco, Thuram e Lautaro. Una mezza rivoluzione, considerando pure le assenze di Acerbi e Calhanoglu (più Asllani e il solito Buchanan). Attacco affidato ad Arnautovic e Taremi (Correa non è in lista Uefa). "L’Inter di coppa non tradisce (quasi) mai. E nella testa di tutti brucia ancora – buon segno – la notte di Madrid dello scorso marzo contro l’Atletico. Avanti, allora", si legge sulla rosea.

PROBABILE INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, De Vrij, Bisseck; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Taremi, Arnautovic.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!