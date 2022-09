Fiducia rafforzata in Inzaghi anche da Marotta e Ausilio , ieri presenti ad Appiano per supportare il tecnico. "C’è ancora tempo e spazio per percorrerla e mirare alla vetta in campionato. Insomma, l’ottimismo resiste, ma il prossimo mese e mezzo sarà comunque decisivo per le sorti del Simone bis: durante la sosta Mondiale verrà emessa sentenza definitiva", avvisa la Gazzetta dello Sport . Cambio di rotta necessario e rapido: questo l'obiettivo.

Approfondendo i temi di campo, è venuto fuori che deve essere ritrovata brillantezza: l'Inter appare impacciata e sfilacciata, lontana parente dalla squadra in salute ed efficace di qualche mese fa. Va ritrovata fame e dinamismo, scansando la frenesia e gli errori banali. "Stabilità e maggiore flessibilità verranno ricercati con cura e un passaggio va sottolineato in rosso: a partire da quella sul portiere, è l’ora di scelte chiare. Definitive. L’alternanza tra i pali è destinata a scolorire un po’ alla volta e, anche solo per il peso specifico dentro allo spogliatoio, Simone non è intenzionato a privarsi a cuor leggero di capitan Handanovic. Anche in questo caso, però, sarà il campo a dare una risposta definitiva", spiega la rosea. Soprattutto, andrà ritrovata la serenità mentale che permetteva di comandare in campo prima di tutto con la testa.