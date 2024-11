"L’Inter sceglie il campionato e si prende tre punti Champions con un gol. Il colpo perfetto". Così la Gazzetta dello Sport commenta l'1-0 nerazzurro all'Arsenal, arrivato al culmine di una grande prova difensiva e approfittando del rigore arrivato a fine primo tempo e realizzato come al solito da Calhanoglu.

Colpo perfetto perché, nonostante il palcoscenico di lusso e l'avversario top, Inzaghi sceglie di fare turnover, considerando anche il Napoli in arrivo domenica. Fuori tutti insieme Bastoni, Dimarco, Acerbi, Barella, Mkhitaryan e Thuram. Rischi? Pochissimi, solo su corner. Una parata appena di Sommer e due muri di Bisseck e Dumfries.

Come ricorda la rosea, l'Inter era partita fortissimo con la traversa piena dell'esterno neerlandese e col tiro del turco fuori di un pelo. Un solo dubbio per il giornale: perché, dopo un quarto d’ora all’assalto, con traversa di Dumfries, questo ripiegarsi all’indietro? Intanto, comunque, Inter e Atalanta sono rimaste le uniche due di Champions a non prendere ancora un gol. E la classifica sorride soprattutto a Inzaghi: c’è soltanto il Liverpool davanti, poi Inter a 10 punti in compagnia originalissima di Sporting, Monaco e Brest. Ora testa al Napoli.

