Tanti i record di Handanovic in maglia nerazzurra. Uno quello che lo rende più orgoglioso: è il portiere più presente in campionato nella storia dell’Inter, con 359 partite. Più di leggende come Bordon (280) e Zenga (328), più di un vincente come Julio Cesar (228). "E il traguardo lo ha raggiunto nell’anno più emozionante, chiuso con la prima vittoria dello scudetto, con tanto di fascia al braccio. L’appuntamento con il club per il rinnovo è a fine campionato: arrivarci con la seconda stella sul petto avrebbe tutto un altro sapore", scrive la Gazzetta.