Come riferisce la Gazzetta dello Sport, la Fiorentina non ha ancora perso le speranze di arrivare ad Albert Gudmundsson del Genoa, nonostante l'alta richiesta dei liguri per il cartellino (30 milioni).

Secondo la rosea, se ci fosse da fare una follia economica in questa sessione di mercato sarebbe per lui. La società rossoblù anche adesso ha ribadito che per Gudmundsson servono 30 milioni, senza contropartite, ed è necessario un rilancio dei viola o pretese più basse del Genoa per andare avanti con successo. E sullo sfondo resta ancora la concorrenza dell'Inter che non ha affondato il colpo ma da tempo ha messo Gud nel mirino.

Com'è noto, però, i nerazzurri devono prima fare spazio all'eventuale nuovo acquisto.