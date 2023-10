La vittoria contro il Benfica ha rappresentato in casa Inter il primo tassello per il superamento del girone di Champions League. Un traguardo prestigioso sia a livello economico che sportivo, considrando anche che superare il girone significherebbe anche garantirsi la matematica partecipazione al primo Mondiale per club organizzato dalla Fifa che si svolgerà nel giugno-luglio 2025 negli Stati Uniti e che vedrà partecipare ben 32 squadre (8 gruppi da 4 squadre, le prime due vanno agli ottavi).

Partecipare al Mondiale per club però potrebbe anche cambiare i piani estivi per la preparazione della stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in casa Inter per l'estate 2024 è allo studio l'ipotesi di tornare a lavorare due settimane in montagna o in alternativa di restare alla Pinetina. Una soluzione preferita rispetto ad una tournée in Oriente o negli Stati Uniti, soldi permettendo. "L’obiettivo sarà mettere nelle gambe benzina perché, con il Mondiale per club, la stagione si allungherebbe fino a luglio", chiosa la Rosea.