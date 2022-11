Roberto Gagliardini in questa stagione sta trovando molto meno spazio rispetto a quelle precedenti e non si esclude un suo addio all'Inter già a gennaio. Secondo la Gazzetta dello Sport, ci sarebbero due società più di altre interessate all'ex Atalanta: Cremonese e Monza. In particolare, i grigiorossi sperano di poter rinforzare la mediana con l'attuale numero 5 nerazzurro: "A centrocampo il sogno sarebbe portare Roberto Gagliardini allo Zini, via Inter. Il suo sarebbe un ruolo centrale nello scacchiere di Alvini, ma resta da convincere il giocatore che è corteggiato anche dal Monza", sottolinea il quotidiano milanese. La partenza di Gagliardini potrebbe spalancare le porte del club nerazzurro a un innesto futuribile come Alcaraz o Musah già a gennaio.