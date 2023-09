Dopo aver spento 24 candeline ed aver messo in archivio il primo compleanno in nerazzurro, Davide Frattesi è pronto a festeggiare anche la prima uscita da titolare con la maglia dell'Inter. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, il centrocampista potrebbe partire dal 1' domani contro l'Empoli nel lunch match della quinta giornata di Serie A.

L'ex Sassuolo metterebbe così la ciliegina su un periodo super, arricchito dalla doppietta in Nazionale, dalla prima rete in interista nel derby e dal debutto (con assist decisivo per il pareggio di Lautaro) in Champions League a San Sebastian, contro la Real Sociedad.

