La forza di Frattesi? Gioca senza paura e si diverte. Secondo la Gazzetta dello Sport, il centrocampista nerazzurro ha una qualità rara: sa incidere anche da subentrante, entrando subito in partita ogni qualvolta chiamato in causa. Che vuol dire avere intelligenza tattica e saper leggere le gare. Non a caso, nessun centrocampista in Italia ha i suoi tempi di inserimento e sta anche imparando a garantire il giusto equilibrio alla squadra. A Firenze, domani, l'assenza di Barella lo chiamerà in causa dal 1': Inzaghi si fida di lui.

