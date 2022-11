"Domanda: e se l’Inter avesse preso l’esterno sinistro tedesco sbagliato? Gosens, tra problemi fisici e crescita di Dimarco, ha fallito l’aggancio al pianeta Inter e sta guardando il Mondiale da casa. Alla prima, contro il Giappone, al largo ha giocato David Raum, anni 24, passato in estate dall’Hoffenheim al Lipsia. Raum per i computer di Wallabies ha dati da giocatore di livello, non tanto in questa stagione quanto nella precedente". La Gazzetta dello Sport 'consiglia' all'Inter l'acquisto dell'esterno mancino teutonico che si è imposto anche con la nazionale di Flick.